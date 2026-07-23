В Госдуме рассказали о льготах на проезд в отпуск для некоторых россиян

В период отпуска некоторые категории россиян имеют право на льготный проезд. Об этом RT заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Например, работникам Крайнего Севера и приравненных местностей Трудовой кодекс России гарантирует оплату проезда и багажа по России один раз в два года. Неработающим пенсионерам этих территорий такую же компенсацию через Социальный фонд России дает законодательство», — сказал депутат.

Говырин добавил, что аналогичные меры действуют в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, им и одному члену семьи оплачивается проезд к месту отпуска и обратно один раз в год. По этой же формуле оплачивается проезд сотрудникам ФСИН, пожарным, таможенникам и судебным приставам.

22 июля HR-директор Level Group Валентина Романова сообщила, что у россиян есть возможность забрать в виде денежной выплаты компенсацию за неиспользованную часть отпуска, но при условии, что она превышает положенные 28 дней. Это касается ситуаций, когда сотруднику должны предоставить дополнительные дни отдыха за ненормированный график или тяжелые условия труда.

Ранее стало известно, сколько россиян выбрали бы деньги вместо отпуска.