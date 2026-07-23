Сбер расширил возможности детской «СберКарты»

Пользователи детской «СберКарты» получат бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам «Фоксфорда», сообщает пресс-служба Сбера.

Возможность выбрать курс будет у родителей, которые оформят ребенку первую «СберКарту» до конца 2026 года.

Дети смогут изучать различные направления, среди которых математика, финансовая грамотность, английский язык и другие. Каждый курс подобран с учетом возраста ребенка.

Напомним, «Фоксфорд» — онлайн-школа для дошкольников и учеников 1-11 классов. На курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам, изучают школьные предметы, иностранные языки и программирование