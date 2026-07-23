В России раскрыли результаты многолетней программы изучения серых китов

Программа исследования охотоморской популяции серых китов, реализуемая при поддержке «Роснефти», позволила разработать эффективные меры для защиты морских млекопитающих. По итогам мониторинга 2025 года число китов, зарегистрированных в фотокаталоге, превысило 400 особей, а ежегодный прирост охотоморской популяции составляет от 3 до 5%, сообщила пресс-служба компании во Всемирный день китов и дельфинов.

В компании напомнили, что серые киты являются самым древним видом усатых китов. Ежегодно они приходят к северо-восточному побережью Сахалина, где кормятся в теплое время года, после чего осенью отправляются к местам зимовки.

Ранее считалось, что охотоморская популяция была полностью уничтожена китобойным промыслом, однако в 1980-х годах животных вновь обнаружили у берегов Сахалина.

Охотоморская популяция серых китов считается одной из самых малочисленных и уязвимых в мире и занесена в Красную книгу России.

Как отметили в компании, благодаря комплексной программе изучения и мерам по снижению факторов беспокойства в районе нагула серых китов при освоении шельфовых месторождений Сахалина фиксируется устойчивый рост численности популяции.

Сейчас мониторинг морских млекопитающих на сахалинском шельфе продолжается как с берега, так и с морских судов.

В компании отметили, что она ведет работу во всех регионах присутствия с учетом задач по сохранению биологического разнообразия и благоприятной окружающей среды. Одним из направлений экологических программ является мониторинг состояния морских млекопитающих, их изучение и разработка мер по защите.