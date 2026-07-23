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Общество

ИИ Яндекса поможет пользователям забронировать ресторан или записаться на услугу

Яндекс создал ИИ-агента для приема входящих звонков и оформления бронирований
Shutterstock

Яндекс представил ИИ-агента, который принимает звонки пользователей и оформляет бронирования, сообщает пресс-служба компании.

Новый ИИ-агент поможет пользователям забронировать ресторан или записаться на услугу даже в тех случаях, когда заведение уже закрыто.

ИИ-агент Яндекса объединяет большую языковую модель Alice AI LLM и технологии потокового распознавания и синтеза речи. ИИ-агент способен понимать речь практически без задержек и поддерживать максимально похожий на человека разговор.

В настоящее время ИИ-агента тестируют рестораны-партнеры Яндекс Еды. Тесты показывают, что в 99% случаев ИИ-агент успешно отвечает на запросы пользователей, уточняя детали и отсекая спам.

В компании рассказали, что первые партнеры отметили изменения в бизнес-показателях. В точках «СИДР Групп» число бронирований выросло на 23%, а в ресторанах «Мясо&Рыба» зафиксировали 22% дополнительного трафика. Также в одном из ресторанов-партнеров около 50% всех бронирований пришлось на нерабочее время.

В будущем ИИ-агента будут применять и в других сферах. Компания планирует внедрить ИИ-агента в салонах красоты, медицинских клиниках, фитнес-центрах и других заведениях, которые работают по записи.

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