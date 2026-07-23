Для россиян с диабетом и сердечно-сосудистыми рисками запустили комплексную страховую программу

«СбеСтрахование жизни» запустила страховую программу для людей с сахарным диабетом и повышенными сердечно-сосудистыми рисками, сообщает пресс-служба Сбера.

Новая программа «Здоровье для всех» объединит выплаты при серьезных заболеваниях и операциях с медицинским сопровождением.

Клиента могут определить в одну из трех программа. Программа «Все в норме» нужна для тех, у кого нет выявленных серьезных заболеваний из списка. Вторая программа «Кардио» подойдет тем, у кого имеются повышенные сердечно-сосудистые риски, а также включает защиту в случае инфаркта и инсульта. Программа «Диабет под контролем» направлена на людей с диабетом и страхует от осложнений, включая почечную недостаточность, заболевания печени и другие.

Кроме финансовой защиты человек получит бесплатное круглосуточное медицинское сопровождение.

Оформить полис смогут граждане России в возрасте от 18 до 64 лет.

«Людям, у которых уже есть хроническое заболевание или повышенные риски, особенно важно иметь защиту от возможных осложнений и поддержку на каждом этапе заботы о здоровье. Поэтому в новой программе мы объединили страховые выплаты, регулярный контроль показателей и сопровождение медицинского консультанта», — рассказала исполнительный директор «СберСтрахования жизни» Ирина Корсакова.