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Общество

Владельцам животных посоветовали не использовать фумигаторы от комаров

Ветеринар Сиротина: фумигаторы содержат опасные для животных вещества
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Фумигаторы могут содержать опасные для домашних питомцев вещества, поэтому владельцам животных лучше их не использовать. Такой совет в интервью «Радио 1» дала ветеринарный врач, зоопсихолог, фелинолог Ангелина Сиротина.

«В продаже есть различные ветеринарные обработки, спреи, которыми можно обрызгивать дверные и оконные проемы. Они безопасны для животных, так как созданы как раз с учетом того, чтобы не воздействовать токсично на их организм. Как правило, все они на эфирных маслах и не могут нанести серьезного ущерба здоровью питомца», — сказала специалист.

Все летающие насекомые боятся этих спреев также, как и фумигаторов, добавила она.

Доктор ветеринарных наук, доцент, заведующий кафедрой паразитологии им. В.Л. Якимова СПбГУВМ Юрий Кузнецов до этого рассказал, как правильно защитить питомца от укусов клещей.

Оптимальная схема, по его словам, — это сочетание различных способов обработки и регулярная дегельминтизация по графику, составленному с врачом.

Ранее ветеринар предупредила об опасности укусов комаров для питомцев.

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