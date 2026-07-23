Россиянам рассказали, чем чреваты перекусы на ходу

Нутрициолог Савельева: приемы пищи на ходу могут привести к гастриту

Привычка перекусывать на ходу, запивая пищу холодной водой или газировкой, чревата рефлюксом, вздутием, гастритом и другими нарушениями. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения, автор книг Дарья Савельева.

По ее словам, из-за спешки чувство насыщения приходит не вовремя.

«Когда мы обращаем внимание на еду, у нас задействованы все органы чувств. Поэтому на ней и надо концентрироваться, фокусироваться и есть осознанно», — посоветовала специалист.

Пережевывание — это важный этап пищеварения, поскольку именно в этот момент запускаются ферментные процессы и организм готовится к перевариванию пищи, подчеркнула она.

Врач-терапевт медицинского курорта Verba до этого говорила, что вздутие живота не всегда связано только с перееданием или тяжелой едой. Например, привычка пить во время еды или есть под просмотр видео также могут спровоцировать проблемы с ЖКТ.

При склонности к вздутию она порекомендовала аккуратнее употреблять газировку и продукты с сахарозаменителями, а также не допускать избытка сырой клетчатки и сочетаний тяжелой жирной пищи с быстрыми углеводами.

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