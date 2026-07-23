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Ветеринар объяснил, почему не стоит баловать кота молоком

Ветеринар Шеляков: молоко для животных действует как слабительное
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

С детства мы привыкли к тому, что кошку изображают с миской молока, однако на самом деле это сомнительное угощение. Об этом в интервью РИАМО предупредил главный ветврач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков.

Он отметил, что молоко не заменяет воду животным, а как еда оно не подходит взрослым особям, поскольку фермент, отвечающий за усвоение лактозы с возрастом работает заметно хуже.

«Кроме того, молоко — это скоропортящийся продукт. Домашнее животное иногда можно побаловать молоком, но мы в клинической практике нередко назначаем его в виде легкого слабительного», — сказал Шеляков.

Помимо этого, по его словам, молоко быстро накапливает в себе различные патогены.

Ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко до этого говорила, что молоко не только не полезно для кошек, но и опасно. Оно может вызывать плохое самочувствие и расстройство желудочно-кишечного тракта.

Эксперт напомнила, что кошки — облигатные (строгие) хищники. Их организм адаптирован к перевариванию мяса, а не молока. Основу рациона должно в идеале составлять натуральное мясное или сбалансированное консервированное питание.

Ранее ветеринар рассказала, что может вызвать аллергию у кошек.

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