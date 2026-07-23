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Общество

Россиянам рассказали, чем опасно одиночество

Врач Крашкина: одиночество является стрессом для организма
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Одиночество — это не просто эмоция, а физиологический стресс для всего организма. При этом важно различать два состояния: физическое одиночество (человек живет один) и субъективное ощущение изоляции, когда человек находится среди людей, но не чувствует себя одиноким. Именно второй вариант представляет наибольшую угрозу. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Если человек находится среди тысяч людей, но не чувствует принадлежности и поддержки, мозг сталкивается с постоянным противоречием: вокруг есть люди, но нет эмоциональной связи. Именно это состояние может быть особенно болезненным», — пояснила специалист.

Длительный дефицит близких связей, по ее словам, запускает комплекс физиологических реакций. Мозг воспринимает отсутствие поддержки как угрозу: повышается уровень кортизола, портится сон, растет тревожность, нарушается гормональный фон, снижается иммунитет.

При этом большинство изменений обратимы. Когда человек восстанавливает социальные связи, организм постепенно возвращается к стабильному состоянию. Наиболее эффективны регулярные живые контакты, участие в групповой деятельности, психотерапия и физическая активность, добавила Крашкина.

Недавно австралийские психологи установили, что стиль привязанности человека существенно влияет на то, как он переживает одиночество: люди с тревожным или избегающим типами привязанности значительно чаще воспринимают время наедине с собой как нежеланное и вынужденное, и в итоге острее ощущают социальную изоляцию.

Ранее россиянам объяснили, как видеоигры помогают при одиночестве и депрессии.

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