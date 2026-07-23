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Общество

Физик рассказал, как безопасно сфотографировать молнию

Физик Бычков: молнию можно фотографировать только с большого расстояния
Владимир Астапкович/РИА Новости

Молнию можно фотографировать только с большого расстояния. Если же она ударила поблизости, задерживаться на этом месте не стоит, поскольку заряд расходится по земле. Об этом в беседе с РИАМО сообщил доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков.

«Важный момент касается шаровой молнии. Если вы увидели светящийся шар, ни в коем случае не пытайтесь дотронуться до него. Если он движется, лучше остановиться и не приближаться. Кроме того, не стоит пытаться его фотографировать», — предупредил специалист.

Человек с телефоном или фотоаппаратом в данном случае будет выступать своеобразной антенной, и разряд может пройти либо через тело, либо через устройство.

До этого Бычков говорил, что, оказавшись на открытой местности в грозу — в поле, в горах или на пляже — лучше всего лечь на землю.

Находясь на берегу, он порекомендовал не подходить к водоему, поскольку молния может ударить в воду и электрический разряд распространится по ней, что опасно для человека.

Ранее эксперт объяснил, как человек может определить, что в него сейчас ударит молния.

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