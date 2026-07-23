В Москве женщина оторвала себе палец обручальным кольцом, зацепившимся за забор

В Москве женщина зацепилась обручальным кольцом за забор и оторвала себе палец. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Инцидент произошел во время дачных работ. Кольцо женщины зацепилось за выступ забора, она резко отдернула руку и ее безымянный палец оказался практически полностью оторван.

Пострадавшую доставили в Центр микрохирургии кисти ГКБ им. Ерамишанцева, где врачи поэтапно восстановили кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани, которые оказались разорваны в результате травмы. Операция прошла успешно.

Сейчас пациентка проходит восстановление после случившегося. Медики напомнили, что перед любой травмоопасной работой нужно снимать все кольца — при резком рывке украшение не соскальзывает, а буквально стягивает ткани.

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