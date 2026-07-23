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Общество

Минздрав подготовил программу борьбы с ХОБЛ

«Ведомости»: на борьбу с ХОБЛ в России планируют направить более 60 млрд рублей
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Минздрав России совместно с экспертным сообществом разработал проект комплекса мер по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сообщается, что на реализацию программы до 2030 года может потребоваться более 60 млрд рублей. Согласно документу, около 49,5 млрд рублей предлагается выделить из федерального бюджета, еще свыше 11 млрд рублей — из бюджетов регионов. Основная часть финансирования, порядка 58,3 млрд рублей, предусмотрена на обеспечение лекарствами пациентов, которые в настоящее время не получают необходимую терапию.

Заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян сообщил, что источниками финансирования могут стать поступления от акцизов на табачную и никотинсодержащую продукцию, а также дополнительные доходы от легализации занятости в трудоемких отраслях экономики.

По его словам, с инициативой уже ознакомлены вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров. В настоящее время документ находится на рассмотрении в министерстве финансов.

До этого Минздрав РФ расширил перечень орфанных (редких) заболеваний. В перечень был добавлен синдром Рафика. Теперь список состоит из 304 заболеваний.

Ранее ученые предупредили, что эбола и хантавирус все чаще маскируются под грипп.

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