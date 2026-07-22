«Газпром-Медиа Холдинг» назвал сотрудничество бизнеса с вузами будущим подготовки кадров

Международное сотрудничество с Китаем, Индией и странами БРИКС и создание совместных образовательных программ бизнеса и вузов станут ключевыми факторами развития отечественной медиаиндустрии в ближайшие годы. Такое мнение высказал глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров в интервью проекту Центрального университета и издательского дома «Коммерсантъ» «Директора и люди».

Проект посвящен главной ценности 21 века — людям. Вместе с руководителями крупнейших организаций страны ведущие проекта — Анастасия Мануйлова, обозреватель отдела экономики газеты Коммерсантъ и Илья Иванинский, глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета — выясняют, какие люди и компетенции сейчас нужны рынку, как и чему учиться, чтобы стать востребованным специалистом.

Значительную часть интервью Жаров посвятил подготовке кадров. По его мнению, сегодня существует кризис взаимодействия между работодателями и высшими учебными заведениями: выпускники обладают хорошими фундаментальными знаниями, однако зачастую недостаточно готовы к практической работе.

Жаров считает, что решить эту проблему можно только через совместные образовательные программы бизнеса и университетов.

«Идеальная образовательная программа должна выглядеть так: лекция преподавателя-теоретика, после которой сразу следует практическое занятие с представителем индустрии, разбирающим реальные кейсы», — резюмировал он.

По его словам, именно практика становится ключевым элементом подготовки высококвалифицированных специалистов. Студенты должны как можно раньше погружаться в реальные рабочие процессы, получать обратную связь от представителей индустрии и учиться решать прикладные задачи.

Такой подход соответствует образовательной модели Центрального университета, где обучение строится в тесном партнерстве с бизнесом. У вуза на сегодняшний день более 70 партнеров из числа крупнейших российских организаций. Практические занятия в вузе ведут эксперты ведущих российских компаний. Это позволяет студентам формировать навыки, востребованные работодателями, еще на этапе получения высшего образования, а также помогает выпускникам успешнее строить карьеру и получать предложения о работе во время обучения.

Говоря о стратегии развития медиакомпании, одним из приоритетов холдинга Жаров назвал расширение присутствия на зарубежных рынках. В качестве наиболее перспективных направлений он назвал КНР, Индию, страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также государства постсоветского пространства.

Глава холдинга отметил, что сотрудничество с компаниями Китая и Индии позволит расширить аудиторию российского контента за пределами страны и реализовать совместные проекты с возвратом инвестиций.

Говоря о трансформации российского медиарынка после 2022 года, Жаров отметил, что уход значительной части голливудской продукции потребовал оперативно нарастить собственное производство. Он подчеркнул, что зависимость холдинга от западного контента была относительно невысокой — около четверти общего объема, что позволило ему увеличить выпуск собственной продукции примерно на 30% ежегодно.

По его оценке, это способствовало росту рейтингов телеканалов и укреплению позиций российского кино.

Комментируя влияние искусственного интеллекта, Жаров назвал его эффективным прикладным инструментом, способным ускорить поиск и обработку информации, однако подчеркнул, что финальное творческое решение должен принимать человек.