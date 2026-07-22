Родителей предупредили об опасности прямых солнечных лучей для младенцев

Для младенцев в возрасте до полугода прямые солнечные лучи могут быть опасны, поскольку их кожа еще не умеет регулировать тепло и вырабатывать защитный пигмент. Об этом в интервью RT предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Поэтому для таких детей единственным правильным решением становится полное отсутствие солнца на открытых участках тела», — сказала специалист.

По ее словам, младенцам не подходят защитные кремы с химическими фильтрами, так как опасные для здоровья вещества могут легко впитываться через тонкую детскую кожу. Ребенку старше полугода подойдут средства с физическими фильтрами, к примеру, с оксидом цинка, отметила она.

Если планируемая прогулка на открытом солнце длится дольше 10–15 минут, защита крайне важна как детям до 6 месяцев, так и тем, кто старше, подчеркнула Демьяновская.

Врач-дер­матовенеролог Государст­венного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Жанна Шефатова до этого говорила, что главной ошибкой при использовании SPF является экономия средства, для оптимальной защиты от солнца важно наносить на лицо и шею примерно две полоски крема на пальцах, а на все тело взрослого человека — около двух столовых ложек.

Ранее эксперт развеяла миф о том, что SPF на лице защищает кожу от пигментации.