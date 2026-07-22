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Россиян предупредили об опасности грибов, выращенных в загрязненной почве

Диетолог Лебедева: грибы накапливают тяжелые металлы — нужны чистые субстраты
Krasula/Shutterstock/FOTODOM

Насколько будут безопасными для употребления самостоятельно выращенные грибы, зависит от качества мицелия, субстрата, условий выращивания и соблюдения санитарных требований. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Если речь идет о шампиньонах, вешенках или других культивируемых грибах, выращенных из сертифицированного мицелия, риск минимален. Такие грибы выращиваются по тем же принципам, что и на промышленных грибных фермах. При использовании качественного посадочного материала и чистого субстрата они не представляют опасности для здоровья», — объяснила она.

Другая ситуация — самостоятельное выращивание грибов на случайно собранном мицелии или древесине неизвестного происхождения. В этом случае возрастает риск развития плесневых грибов, бактериального загрязнения и появления токсичных микроорганизмов, которые могут ухудшить качество урожая.

«Важно помнить, что грибы обладают высокой способностью накапливать вещества из окружающей среды. Если для выращивания используются загрязненная почва, древесина, опилки или субстраты неизвестного происхождения, вместе с урожаем могут накапливаться тяжелые металлы или другие нежелательные соединения. Поэтому для домашнего выращивания лучше использовать специальные готовые субстраты или материалы от проверенных производителей», — отметила специалист.

Еще одна распространенная ошибка — выращивание съедобных грибов рядом с дикорастущими видами и последующая путаница при сборе. Это особенно актуально для дачных участков, расположенных рядом с лесом. Если возникают хоть малейшие сомнения в принадлежности гриба, употреблять его в пищу нельзя.

«Даже качественно выращенные грибы требуют правильного хранения. После сбора они достаточно быстро теряют свежесть и становятся благоприятной средой для развития микроорганизмов. Поэтому хранить их при комнатной температуре длительное время не рекомендуется», — сказала эксперт.

При этом важно понимать, что грибы сами по себе являются достаточно тяжелым продуктом для пищеварения. Они содержат большое количество хитина, который плохо переваривается организмом. Поэтому даже безопасные домашние грибы не стоит употреблять в больших количествах детям раннего возраста, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и пожилым людям, резюмировала она.

Ранее врач объяснила, почему опасно покупать и собирать грибы возле дороги.

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