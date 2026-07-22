Врач объяснила, как еда влияет на уровень стресса

Питание напрямую влияет на способность организма справляться со стрессом. Около 90% серотонина — нейромедиатора, отвечающего за спокойствие и хорошее настроение, — вырабатывается в желудочно-кишечном тракте. Об этом в интервью RT сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Быстрые углеводы, по ее словам, дают мгновенный прилив энергии, но через час уровень сахара падает, что ведет к тревоге и раздражительности. Жесткие диеты и нерегулярное питание при этом лишают мозг стабильной глюкозы.

«Фастфуд, трансжиры и переработанное мясо поддерживают хроническое системное воспаление... Чем выше маркеры воспаления в организме, тем выше риск развития депрессивных и тревожных расстройств», — отметила эксперт.

В слизистой кишечника сосредоточено до 80% иммунных клеток, продолжила она. Когда баланс нарушается, стенки становятся проницаемыми, токсины попадают в кровь и организму приходится тратить огромные ресурсы на борьбу с ними. Главный враг здоровой микрофлоры — добавленный сахар, предупредила Дианова.

Для борьбы со стрессом врач посоветовала включать в рацион магний, витамины группы B, омега-3, триптофан, цинк, L-теанин, пребиотики и пробиотики. В периоды стресса при этом стоит избегать алкоголя, избытка кофеина, энергетиков, сладкой газировки и скрытого сахара в соусах и соках.

Профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших до этого говорила, что если человек будет пять раз в неделю питаться фастфудом, то это грозит развитием скрытого голода, а также хроническими заболеваниями сердца и сосудов, ЖКТ, печени, а также зубов.

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