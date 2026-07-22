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Общество

Мужчина двумя топорами разгромил машину полиции в Луганске

Mash: в Луганске мужчина топорами крушил машину полиции
Telegram-канал Mash на Донбассе

В Луганске полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы утихомирить дебошира. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Донбассе».

Экипаж полиции прибыл на вызов по сообщению о конфликте между братом и сестрой. К ним подбежал агрессивно настроенный мужчина с двумя топорами и начал крушить служебное авто. Агрессора неоднократно просили бросить топоры, но он не послушал.

Предупредительный выстрел не помог, стражам порядка пришлось применить табельное оружие и выстрелить в ногу нападавшему. После этого мужчину задержали.

До этого в Еврейской автономной области будут судить мужчину за избиение пожилой матери и нападение на полицейского с бутылкой. 38-летний пьяный мужчина отобрал у пенсионерки кредитку и избил ее, а потом набросился на полицейского.

Ранее в Ленобласти мальчик ударил полицейского ножом по требованию мошенников.

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