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Общество

«Афиша» стала партнером музея-заповедника «Архангельское»

«Афиша» объединит культурную программу и сервисы для посетителей «Архангельского»
Предоставлено Анастасией Здрадовской

Компания «Афиша» поддержит новый этап развития музея-заповедника «Архангельское» как билетный оператор, информационный и технологический партнер, рассказал генеральный директор компании Евгений Сидоров в рамках пресс-конференции, посвященной анонсу культурной программы.

Как отметил Сидоров, компания хочет помочь музею-заповеднику изменить привычный сценарий посещения усадьбы.

«Здесь можно будет познакомиться с историей и архитектурой, побывать на концерте или выставке, погулять, пообедать и открыть для себя новые форматы отдыха. «Афиша» поможет объединить культурную программу, билетные и цифровые сервисы в единый удобный маршрут для посетителя», — рассказал гендиректор «Афиши».

Он добавил, что также важно сохранить уникальный характер и атмосферу «Архангельского».

По словам Сидорова, «Архангельское» получит доступ к передовым технологиям. Также в музее-заповеднике появятся полезные для человека решения на базе ИИ, среди которых удобная навигация, цифровые билеты и другие.

Генеральный директор музея-заповедника Елена Харламова рассказала, что «Архангельское» станет центром притяжения для самой требовательной аудитории.

«Проекты, которые запускаются в этом сезоне, призваны показать усадьбу с новой стороны, где классическое наследие звучит в унисон с современными художественными языками», — сказала она.

Кроме того, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что «Архангельское» переживает величайший момент своей истории в XXI веке.

«Реновация и обновление команды во главе с Еленой Харламовой превратили усадьбу в место, которое каждый регион хотел бы видеть у себя», — сказал он.

Центральным событием первого сезона в музее-усадьбе «Архангельское» станет концерт, который состоится 29 августа.

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