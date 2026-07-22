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Общество

Эксперт предложила доработать инициативу ЦБ об электронных кошельках для подростков

Аналитик Храпунова: не все электронные кошельки требуют согласия родителей
Bernhard Classen/Global Look Press

Заместитель директора фонда «За права заемщиков», куратор платформы Народного фронта «Мошеловка.рф» Алла Храпунова в интервью «Радио 1» прокомментировала планы Банка России ввести обязательное получение родительского согласия при оформлении подростками электронных кошельков.

Эксперт инициативу поддержала, отметив при этом, что получать согласие родителей на незначительные финансовые операции не требуется. Речь, например, о транспортных картах или о кошельках на маркетплейсах с минимальным лимитом.

«Не надо превращать важную и хорошую инициативу в некий хаос, когда уже на все на свете нужно будет согласие, и родители перестанут внимательно следить, на что же они должны согласиться. Нужно обязательно сохранить баланс и доработать законопроект», — уверена Храпунова.

Накануне стало известно, что Центробанк намерен ввести обязательное получение родительского согласия для несовершеннолетних при оформлении электронных платежных средств.

Цель данной меры — сократить участие несовершеннолетних в дропперстве, когда злоумышленники задействуют подростков для транзита похищенных финансов.

Ранее в ЦБ назвали число дропперов в России.

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