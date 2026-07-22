Тюменцы массово жалуются на болотную вонь от воздуха, реки и водопровода

Жители большинства районов Тюмени пожаловались на резкий болотный запах в городе, от протекающей по нему реки Туры и от водопроводной воды. Об этом сообщает издание 72.ru со ссылкой на десятки публикаций в соцсетях.

Жалобы начали появляться еще на прошлой неделе — сначала по поводу набережной Туры и от жильцов кварталов рядом с рекой. Ливни и жара способствовали распространению запаха по всему городу. Люди начали сообщать о проблемах с водой — причем и из скважин в частном секторе, и из водопровода.

По словам жительницы дома на улице Первооткрывателей, с 16 июля у нее из крана течет мутная вода с желтизной и мелкими крупинками, обладающая «сильным болотным запахом, смешанным с хлоркой». Женщина утверждает, что этот запах пропитал квартиру и даже подъезд.

Житель дома на улице Республики пишет, что с 19 июля водопроводная вода начала придавать белью при стирке желто-зеленый оттенок, а телу после душа — характерный болотный запах.

Жительницы районов Ново-Патрушево и ДОК отметили, что качество воды уже неделю не позволяет «ни постирать, ни попить, ни помыться», но при этом Роспотребнадзор, водоканал и инфоцентр областного правительства заверяют в ее соответствии нормам.

Некоторые тюменцы связывают происходящее с ситуацией в соседней Свердловской области, где из-за сильного паводка в Исинское водохранилище попали отходы птицефабрики. Вытекающая из водохранилища река Иса — приток Салды, вода которой попадает в Тагил, впадающий в Туру.

Ранее жители Рязани массово пожаловались на невыносимую вонь.