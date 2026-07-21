Уголовное дело возбуждено после нападения собак на ребенка в Подмосковье

СК возбудил уголовно дело после нападения собак на мальчика в Подмосковье

Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после нападения двух американских булли на пятилетнего ребенка. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия пострадавший госпитализирован с укушенными ранами головы и плеча, владелец собак установлен. На месте происшествия работают следователи, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Два американских булли напали на ребенка на детской площадке в деревне Павловское. По словам 52-летнего владельца животных, псы прорыли лаз под забором и вырвались на улицу.

До этого в Тверской области алабай напал на 10-летнего ребенка. Для защиты прав ребенка прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владелицы животного 10 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Ранее в Германии питбуль растерзал четырехлетнюю хозяйку.