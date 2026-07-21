В Уфе мужчина угрожал пистолетом подросткам, игравшим в футбол

В Башкирии подростки скрутили мужчину, который угрожал им из-за футбола

В Уфе подростки задержали мужчину, который угрожал им предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщается в Telegram-канале Ufa 1.

Инцидент произошел в микрорайоне Зеленая Роща в Уфе. Группа молодых людей играла в футбол. В какой-то момент неизвестный мужчина начал из окна дома оскорблять их.

Спустя некоторое время уфимец вышел на улицу с предметом, похожим на пистолет, и начал угрожать подросткам, направляя его в сторону толпы. Один из молодых людей не растерялся и смог обезвредить мужчину, скрутив его до приезда правоохранительных органов. Дебошира задержали, обстоятельства произошедшего и подлинность предмета, которым он угрожал, устанавливаются.

До этого в Петербурге мужчина распылил в подростка перцовый баллончик. Школьник обратился за медицинской помощью, его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее школьница подверглась нападению сверстников в Петербурге.