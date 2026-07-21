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Общество

В Ленобласти грабитель ударил продавщицу дверью и стащил шампунь

В Ленобласти мужчина украл из магазина 10 флаконов шампуня и ударил продавца

В Ленобласти грабитель ударил продавщицу дверью и стащил 10 флаконов шампуня из магазина в Кудрово. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 20 июля в одном из магазинов на Каштановой аллее. Неизвестный попытался вынести из торгового зала 10 флаконов шампуня, не заплатив за товар. Сотрудница магазина попыталась остановить нарушителя, но тот ударил ее дверью и скрылся с похищенным.

Сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска задержали 27-летнего подозреваемого, украденное он уже успел продать. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого петербурженка «подарила» себе 2 млн рублей со счета жениха-моряка и попала в суд.

Ранее репетитор пытался ограбить семью своего ученика в Москве.

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