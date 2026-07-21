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Общество

Сын уральского бизнесмена помог украсть у отца на 8 млн рублей

В Свердловской области сын бизнесмена отдал мошенникам 8 млн рублей
Н. Горелых/ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области задержали курьеров мошенников, которые похитили 8 млн рублей у бизнесмена с помощью его сына. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с 18-летним сыном бизнесмена под видом сотрудников службы доставки маркетплейса. Юноша сообщил код из СМС, так как семья ожидала посылку. Сразу после этого ему поступил звонок «из ФСБ» и сообщили, что учетная запись на портале «Госуслуги» взломана, а на имя парня и его родителей пытаются оформить кредиты для финансирования ВСУ.

Под психологическим давлением юношу убедили установить стороннее приложение «для связи» с Центральным банком.

«На протяжении 11 часов сына бизнесмена на постоянной связи держали с аферистами, не давая ему опомниться. Затем под предлогом проведения так называемого «онлайн-обыска» грабители потребовали показать помещение дома с помощью видеосвязи. Обнаружив сейф, они убедили «задекларировать» имеющиеся сбережения и передать их для проверки в «передвижную лабораторию», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Молодой человек забрал из сейфа деньги и передал их курьеру. Пособника аферистов и его приятеля удалось задержать. Первым задержанным оказался уроженец города Березники, его подельников нашли чуть позже. Все четверо арестованы и помещены в следственный изолятор города Камышлова. Похищенные деньги вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ульяновске мужчина пытался получить две посылки и лишился 4 млн рублей.

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