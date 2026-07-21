Сеть фитнес-клубов добавила клиентку в черный список за слишком частые селфи в зеркале, пишет Need to Know.

Блогерша из Германии Эдда Пильц заявила, что получила пожизненный запрет на посещение сети спортзалов после жалоб других посетителей на ее постоянные фотографии в зеркале.

По словам женщины, она тренировалась в этой сети около четырех лет и узнала о запрете только тогда, когда ее пропуск перестал работать. Позже ей пришло официальное письмо, в котором сообщалось о расторжении договора и бессрочном запрете на посещение всех клубов сети по всему миру, за исключением Швейцарии.

Эдда считает, что причиной стали жалобы других посетительниц, которых раздражали ее регулярные съемки для социальных сетей. Она также предположила, что стала объектом повышенного внимания из-за своей популярности — на ее страницы в соцсетях подписаны более миллиона человек.

В самой сети спортзалов подтвердили, что договор с блогершей действительно был расторгнут. Представители фитнес-клуба заявили, что клиентка неоднократно нарушала внутренние правила клуба и ранее уже получала предупреждения.

Эдда отметила, что считает такое решение несправедливым, поскольку официальный аккаунт сети регулярно публикует фотографии других посетителей, сделанные в зеркалах тренажерных залов.

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