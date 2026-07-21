Шестилетнюю девочку, пропавшую в Петербурге, нашли у соседей

Несовершеннолетняя, которую почти сутки искали в Красносельском районе Петербурга, сама вернулась домой. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Шестилетняя девочка ушла гулять не детскую площадку возле дома в Красном селе 20 июля и домой не вернулась. Ее мать обратилась в полицию, к поискам ребенка приступили правоохранители и около 50 волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», ребенка искали всю ночь.

21 июля, пропавшая сама вернулась домой, противоправных действий в отношении девочки не совершалось. По данным РЕН ТВ, несовершеннолетняя переночевала у соседей.

До этого в Курганской области спасатели нашли живыми детей, заблудившихся в лесу во время прогулки. Они отправили сигнал дежурному оператору лесничества, после чего оставались на связи, чтобы их было проще найти. Вскоре их обнаружили и вывели.

Ранее в Карелии нашли живыми пропавших брата и сестру.