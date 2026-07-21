Россиянка вонзила нож в спину возлюбленного, застав его с другой

Жительница Волгограда застала возлюбленного с другой женщиной и ударила его ножом в спину. Об этом сообщает УМВД области.

33-летний мужчина поступил в больницу с открытой раной грудной клетки. Медики сообщили о раненом в полицию. Выяснилось, что между сожителями вспыхнул конфликт на почве ревности. Женщина, застав возлюбленного с другой, схватила нож и ударила его в спину.

После случившегося она самостоятельно вызвала скорую помощь, которая госпитализировала потерпевшего. Подозреваемая созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, нападавшая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого петербурженка ударила ножом мужчину в ответ на домогательства и оскорбления. Пьяный мужчина, начал к ней приставать, а после отказа в близости стал оскорблять, называя ее девушкой легкого поведения. Петербурженка схватила кухонный нож и ударила обидчика в живот.

Ранее девушка ударила ножом сотруднику Росгвардии в метро Петербурга.