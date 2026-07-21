Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянка вонзила нож в спину возлюбленного, застав его с другой

В Волгограде женщина ударила ножом неверного сожителя
ГУ МВД России по Волгоградской области

Жительница Волгограда застала возлюбленного с другой женщиной и ударила его ножом в спину. Об этом сообщает УМВД области.

33-летний мужчина поступил в больницу с открытой раной грудной клетки. Медики сообщили о раненом в полицию. Выяснилось, что между сожителями вспыхнул конфликт на почве ревности. Женщина, застав возлюбленного с другой, схватила нож и ударила его в спину.

После случившегося она самостоятельно вызвала скорую помощь, которая госпитализировала потерпевшего. Подозреваемая созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, нападавшая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого петербурженка ударила ножом мужчину в ответ на домогательства и оскорбления. Пьяный мужчина, начал к ней приставать, а после отказа в близости стал оскорблять, называя ее девушкой легкого поведения. Петербурженка схватила кухонный нож и ударила обидчика в живот.

Ранее девушка ударила ножом сотруднику Росгвардии в метро Петербурга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!