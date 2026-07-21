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Общество

Суд рассмотрит жалобу по делу посадившего в поле самолет российского пилота

Кассационный суд рассмотрит дело пилота, посадившего самолет в поле Сибири
Руслан Кривобок/РИА Новости

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу Генпрокуратуры России по делу посадившего в поле в Новосибирской области самолет пилота Сергея Белова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В публикации отмечается, что суд рассмотрит представление замгенпрокурора Игоря Ткачева на решение о возврате дела прокурору для устранения недостатков.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. В результате медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам.

Следствие обвинило Белова в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Однако в ноябре 2025 года суд в Омске вернул дело в прокуратуру из-за процессуальных нарушений.

22 января стало известно, что пилоту предъявили требования на сумму 118,9 млн рублей из-за повреждения лайнера. При столкновении с землей у самолета пришли в негодность створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза. Защита Белова уверена, что экспертиза была проведена некорректно.

Ранее пилота Белова пригласили работать в Азии.

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