Суд рассмотрит жалобу по делу посадившего в поле самолет российского пилота

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу Генпрокуратуры России по делу посадившего в поле в Новосибирской области самолет пилота Сергея Белова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В публикации отмечается, что суд рассмотрит представление замгенпрокурора Игоря Ткачева на решение о возврате дела прокурору для устранения недостатков.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. В результате медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам.

Следствие обвинило Белова в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Однако в ноябре 2025 года суд в Омске вернул дело в прокуратуру из-за процессуальных нарушений.

22 января стало известно, что пилоту предъявили требования на сумму 118,9 млн рублей из-за повреждения лайнера. При столкновении с землей у самолета пришли в негодность створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза. Защита Белова уверена, что экспертиза была проведена некорректно.

Ранее пилота Белова пригласили работать в Азии.