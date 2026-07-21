Врач московской клиники призывал расправляться над солдатами и попал в СИЗО

Анестезиолога одной из клиник в Москве арестовали за публикацию в сети постов с призывами расправляться над пленными российскими военнослужащими. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В публикации говорится, что меру пресечения избрал Преображенский районный суд Москвы. Уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ было возбуждено в отношении медика Александра М., в прошлом работавшего в одной из столичных больниц. В 2025 году мужчина стал анестезиологом в частной клинике, специализирующейся на пересадке волос.

«Александр <...> увлекался правой идеологией, боевыми искусствами и интересовался бодибилдингом», — утверждается в материале.

По данным журналистов, врач в период с 2023 по 2024 годы активно комментировал политические новости, публикуемые в мессенджере Telegram. В комментариях он выражал поддержку Вооруженным силам Украины и ряду запрещенных в РФ организаций, а также одобрял расправы над российскими солдатами и призывал не брать их в плен. Свою позицию мужчина связывал с тем, что его отец является уроженцем Львовской области.

16 июля суд в Свердловской области приговорил 42-летнего местного жителя к одному году принудительных работ, признав его виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как выяснили следователи, в 2022 году россиянин опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, в котором призывал к насилию в отношении сотрудников силовых структур.

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