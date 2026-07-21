В России призвали возродить медаль за труд во имя Победы

В годы Великой Отечественной существовала медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» — ею отмечали тех, кто ковал победу в цехах, у станков, в шахтах, на заводах. В России тоже нужно ввести такие награды за трудовые подвиги. Об этом заявил в своем Telegram-канале политик Олег Царев.

Так он прокомментировал пост Telegram-канала «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»» о том, что благодаря работе ремонтных бригад дефицит топлива в России быстро уменьшается.

Во многих регионах страны, как отмечается в публикации, топливо вновь начали продавать практически без ограничений, о чем уже сообщили и зарубежные мониторинговые агентства.

«Было бы правильно для таких случаев учредить аналог советской медали «За трудовую доблесть». За вот такие подвиги в тылу», — говорится в посте канала «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»».

Царев поддержал инициативу и добавил, что медаль может быть аналогом другой советской награды, а также что вручать ее нужно публично.