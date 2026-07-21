Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В России призвали возродить медаль за труд во имя Победы

Политик Царев призвал ввести награды за трудовые подвиги
Илья Питалев/РИА Новости

В годы Великой Отечественной существовала медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» — ею отмечали тех, кто ковал победу в цехах, у станков, в шахтах, на заводах. В России тоже нужно ввести такие награды за трудовые подвиги. Об этом заявил в своем Telegram-канале политик Олег Царев.

Так он прокомментировал пост Telegram-канала «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»» о том, что благодаря работе ремонтных бригад дефицит топлива в России быстро уменьшается.

Во многих регионах страны, как отмечается в публикации, топливо вновь начали продавать практически без ограничений, о чем уже сообщили и зарубежные мониторинговые агентства.

«Было бы правильно для таких случаев учредить аналог советской медали «За трудовую доблесть». За вот такие подвиги в тылу», — говорится в посте канала «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»».

Царев поддержал инициативу и добавил, что медаль может быть аналогом другой советской награды, а также что вручать ее нужно публично.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!