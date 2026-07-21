В честь Дня государственного флага России пройдет онлайн-флешмоб

Более тысячи работ прислали для участия в акции «Цвета российского флага»

Жители России прислали более тысячи работ для участия в онлайн-флешмобе Музея Победы «Цвета российского флага», сообщает пресс-служба музея.

Акцию проведут в честь Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа. В рамках акции жители России создают российский флаг своими руками.

Больше всего работ прислали жители Москвы, Ростовской области и Санкт-Петербурга.

«Мы ждем яркие фотографии с триколором, в том числе и талантливые, креативные снимки различных композиций, выполненных в цветах российского флага – из цветов, сладостей, шаров, элементов гардероба или любых других подручных материалов, а также различных аппликаций, коллажей, вышивок, рисунков», — сообщили в Музее Победы.

Принять участие в онлайн-флешмобе можно будет до 12 августа. После этого с 22 по 31 августа на сайте музея проведут народное голосование. Авторам пяти работ, которые наберут наибольшее количество голосов, вручат памятные подарки от организаторов. Также участники смогут стать победителями в специальных номинациях, среди которых «Триколор России», «Особая миссия» и другие.

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