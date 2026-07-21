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Общество

Жительница Польши избила двоих подростков за разговор на украинском языке

В польской Легнице избили украинских подростков за разговор на родном языке
Global Look Press

Полиция в польском Легнице расследует факт нападения на двух 13-летних девочек из Украины на почве национальной неприязни. Об этом сообщает rmf24.

По информации полиции, инцидент произошел вечером 18 июля около бассейна. Там неизвестная женщина ударила двух подростков, предположительно, из-за того, что они говорили по-украински.

Об избиении рассказала мать одной из потерпевших на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По словам женщины, ее дочери играли с другими детьми у бассейна, когда к ним подошла неизвестная женщина и указала на то, что они говорят по-украински, находясь в Польше. Мать украинок утверждает, что неизвестная якобы несколько раз приставала к детям, и один раз даже ударила одну из ее дочерей, а также другую девочку и мальчика, которые встали на их защиту. Нападавшая также якобы сказала детям, что ударила их по тому, что они родом из Украины.

В пресс-службе МВД и администрации Легницы заявили о недопустимости применения насилия против другого человека,особенно против ребенка. Там добавили, что скорее всего нападение произошло из-за национального происхождения подростков.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее Польша попросила Украину призвать своих граждан к порядку.

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