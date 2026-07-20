84-летний смоленский пенсионер четыре дня выживал в лесу

В Смоленской области спасли пенсионера, четыре дня плутавшего по лесу

В Смоленской области нашли живым 84-летнего пенсионера, который заблудился в лесу, пока собирал грибы. Об этом сообщает издание «О чем говорит Смоленск».

Пожилой мужчина отправился в лес за грибами 15 июля в окрестностях деревни Хохлово и заблудился. Активные поиски длились почти четверо суток. Все это время пенсионер периодически выходил на связь по телефону, но поиски осложняли его постоянное передвижение и плохой слух.

Сотрудники МЧС использовали сигнальное громкоговорящее устройство, на месте работала полиция.

«Он рассказал, что очень устал, держится уже третий день, а воду собирает из лесных луж», — рассказали волонтеры поискового отряда.

Утром 20 июля добровольцы нашли пожилого грибника живым. Подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее на Сахалине пенсионер ушел на рыбалку и девять дней блуждал по лесу.