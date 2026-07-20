Петербуржцам перед «Пикником Афиши х Сбер» рассказали о молодежных сообществах

Внимание общественности к субкультурам и хайп на альтернативной тематике доказывают, что мы живем в их расцвете. Об этом заявила на открытой лекции, прошедшей в преддверии «Пикника Афиши х Сбер» в Санкт-Петербурге, редактор отдела «Интернет» «Афиши Daily» Шура Богачева.

Во время лекции «Почему субкультуры все еще живы?» она рассказала о трансформации молодежных субкультур — от эмо, готов, панков и скейтеров до современных сообществ, включая «альтушек», «дединсайдов», «домовцев», «джираек» и «42 братух».

По словам Богачевой, распространенное мнение о том, что современные субкультуры представляют собой лишь краткосрочные интернет-тренды без собственной идеологии, не отражает реальной картины.

За каждым из таких сообществ, отметила она, стоит стремление молодых людей к самовыражению, поиску идентичности и принадлежности к единомышленникам.

«Сейчас действительно отличное время для подростков и молодежи, чтобы проявляться. И, может быть, в этот момент на просторах интернета зарождается новая субкультура — мы просто про это пока не знаем, но скоро будем замечать ее представителей на каждом шагу и так же обсуждать их», — поделилась Богачева.

Участники лекции обсудили факторы, которые влияют на формирование современных молодежных течений, вероятность существования у новых субкультур собственной идеологии, а также роль музыки и цифровых платформ в их развитии.

Завершился вечер музыкальной программой. DJ-сеты для гостей представили Тося Чайкина и Миша Скотников.

Ранее сообщалось, что «Пикник Афиши х Сбер» пройдет в Петербурге на Елагином острове 8 августа. Организаторы анонсировали пять музыкальных сцен, луна-парк под открытым небом, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, спортивные активности и семейные зоны отдыха.