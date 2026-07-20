Петербуржец избил и ограбил соседа по коммуналке

В Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке и украл у него деньги

Судимый петербуржец напал на соседа по коммуналке, разбил его телефон и потребовал сто тысяч рублей. Об этом сообщает городское управление МВД.

В правоохранительные органы обратился 45-летний житель дома по Садовой улице. Он рассказал, что сосед по коммуналке в ходе ссоры избил его и разбил телефон.

На следующий день под угрозой применения насилия злоумышленник заставил потерпевшего перевести на его карту 107 тысяч рублей. Хулигана задержали, выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

До этого петербуржец впал в кому после того, как сосед по коммуналке избил его табуретом. 35-летний работник склада выпивал с 57-летним соседом и в какой-то момент между ними возник конфликт. Пострадавшего госпитализировали. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое.

Ранее в Саратовской области дачник разбил голову соседа кувалдой.