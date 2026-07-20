В оперативных службах заявили об отсутствии пострадавших при пожаре в элитном ЖК в Москве

ТАСС: при пожаре в элитном ЖК в центре Москвы никто не пострадал

Никто из людей не пострадал в результате пожара в элитном жилом комплексе (ЖК) «На Страстном бульваре» в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, огнеборцы обследовали жилые помещения и не обнаружили заблокированных людей. Таким образом появившаяся в ряде СМИ информация о том, что некоторые жильцы не могут эвакуироваться, не подтвердилась.

«Предварительно, пострадавших нет», — добавил источник.

ЖК «На Страстном бульваре» в российской столице загорелся 20 июля. Telegram-канал 112 сообщил, что огонь охватил строительные материалы в мансардной части жилого комплекса. Изначально площадь пожара составила 10 квадратных метров, но позднее увеличилась до 200 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, жильцы были эвакуированы.

Всего в ЖК «На Страстном бульваре» насчитывается 37 квартир, стоимость которых стартует от 147 млн рублей. Как написал Telegram-канал Mash, у квартиры, с которой начался пожар, год назад сменился владелец. Новый хозяин приобрел апартаменты за 275 млн рублей и решил сделать ремонт.

Ранее два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ялте.