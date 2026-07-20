Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В оперативных службах заявили об отсутствии пострадавших при пожаре в элитном ЖК в Москве

ТАСС: при пожаре в элитном ЖК в центре Москвы никто не пострадал
Владимир Астапкович/РИА Новости

Никто из людей не пострадал в результате пожара в элитном жилом комплексе (ЖК) «На Страстном бульваре» в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, огнеборцы обследовали жилые помещения и не обнаружили заблокированных людей. Таким образом появившаяся в ряде СМИ информация о том, что некоторые жильцы не могут эвакуироваться, не подтвердилась.

«Предварительно, пострадавших нет», — добавил источник.

ЖК «На Страстном бульваре» в российской столице загорелся 20 июля. Telegram-канал 112 сообщил, что огонь охватил строительные материалы в мансардной части жилого комплекса. Изначально площадь пожара составила 10 квадратных метров, но позднее увеличилась до 200 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, жильцы были эвакуированы.

Всего в ЖК «На Страстном бульваре» насчитывается 37 квартир, стоимость которых стартует от 147 млн рублей. Как написал Telegram-канал Mash, у квартиры, с которой начался пожар, год назад сменился владелец. Новый хозяин приобрел апартаменты за 275 млн рублей и решил сделать ремонт.

Ранее два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ялте.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!