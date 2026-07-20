Сбер открыл доступ к онлайн-консультациям ведущих врачей федеральных медцентров

Клиентам медицинской компании «СберЗдоровье» (входит в индустрию здоровья Сбера) стали доступны онлайн-приемы у ведущих врачей НМИЦ им. В. А. Алмазова, НМИЦ колопроктологии им. А. Н. Рыжих и Тюменского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба Сбера.

«Мы расширяем для наших клиентов доступ к качественной медицинской помощи, основанной на принципах доказательной медицины. Именно поэтому Сбер развивает сотрудничество с ведущими федеральными медицинскими центрами страны», — рассказал руководитель индустрии здоровья Сбера Ростислав Павлов.

Теперь клиенты смогут проконсультироваться с кардиологами, эндокринологами, гастроэнтерологами, колопроктологами, онкологами, дерматологами и другими специалистами.

Они помогут получить второе мнение, уточнить диагноз, обсудить дальнейшую тактику лечения без поездок и длительного ожидания записи.

«Консультации проводят наши врачи с многолетним опытом, специализирующиеся на сложных и редких случаях, а также на ведении хронических заболеваний. К приему рекомендуется заранее подготовить результаты исследований, список текущих препаратов и описание жалоб — это поможет врачу максимально эффективно использовать время консультации», — рассказал заместитель генерального директора по клинической работе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Константин Абрамов.

По словам главного врача многопрофильной клиники Тюменского государственного медицинского университета, врача высшей квалификационной категории Дмитрия Тесленко, подключение к платформе «СберЗдоровье» сделает профессиональную медицинскую поддержку удобнее.

«Такой формат помогает пациенту получить понятные рекомендации с учётом индивидуальных особенностей своего случая, а врачу — оценить ситуацию и подобрать наилучшую стратегию восстановления здоровья», — отметил он.

Также директор ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих» Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Сергей Ачкасов заявил, что забота о здоровье требует комплексного подхода.

«Благодаря платформе «СберЗдоровья» наши лучшие колопроктологи, онкологи и гастроэнтерологи могут быть на связи с пациентом из любой точки страны», — сказал он.