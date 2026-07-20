Семья из трех человек не выжила во время пожара на Урале

На Урале во время пожара не выжила семья из трех человек

На Урале во время пожара в частном доме не выжила семья из трех человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Все случилось 18 июля в селе Курки Артинского района. Накануне семья отмечала день рождения одного из родственников. После застолья трое ушли спать в дом, а еще один человек остался ночевать в бане — под утро он обнаружил возгорание на веранде и попытался потушить его , но огонь быстро перекинулся на жилое помещение.

В результате не выжили хозяин дома 1957 года рождения, его жена 1961 года рождения и их сын 1989 года рождения. Полицейские передали собранные о случившемся материалы следователям. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

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