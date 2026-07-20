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Общество

Семья из трех человек не выжила во время пожара на Урале

На Урале во время пожара не выжила семья из трех человек
ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале во время пожара в частном доме не выжила семья из трех человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Все случилось 18 июля в селе Курки Артинского района. Накануне семья отмечала день рождения одного из родственников. После застолья трое ушли спать в дом, а еще один человек остался ночевать в бане — под утро он обнаружил возгорание на веранде и попытался потушить его , но огонь быстро перекинулся на жилое помещение.

В результате не выжили хозяин дома 1957 года рождения, его жена 1961 года рождения и их сын 1989 года рождения. Полицейские передали собранные о случившемся материалы следователям. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Ранее взрослые и дети застряли в полыхающем элитном ЖК в Москве.

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