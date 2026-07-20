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Общество

В Rambler&Co назвали главное конкурентное преимущество медиа будущего

Андрей Цыпер: аудитории нужна гиперперсонализация
Пресс-служба Российской креативной недели

СМИ, которые делают ставку на количество, теряют в качестве и обрекают себя на роль фонового информационного шума, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках деловой программы Российской креативной недели в Москве.

«Аудитория устала от одинакового контента – ей нужны гиперперсонализация и человекоцентричность. В эпоху, когда ИИ берет на себя рутину производства и открывает безграничные возможности для творчества, главным конкурентным полем становится не скорость, а верификация и доверие», — сказал он.

Цыпер добавил, что устойчивость медиабренда будущего должна строиться на балансе.

«Интеллект машин дает масштаб, а человеческий суверенитет – качество. И именно этот симбиоз превращает доверие в главную валюту новой эры», — сказал он.

Также участники сессии «Будущее медиа или медиа в будущем. Образ–2035» обсудили вопросы производства контента в эпоху ИИ-трансформации.

В сессии приняли участие президент Forbes Club Russia и директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская и другие.

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