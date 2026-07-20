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Общество

Представители более чем 100 стран примут участие в ИТ-форуме «Цифровые решения»

Дмитрий Григоренко: российская ИТ-отрасль вышла на новый этап развития
Shutterstock

В национальном центре «Россия» с 6 по 10 октября 2026 года пройдет ИТ-форум «Цифровые решения», получивший в этом году международный статус, сообщает пресс-служба форума.

Организаторы ожидают, что в форуме примут участие около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

По словам заместителя председателя правительства России, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, российская ИТ-отрасль вышла на новый этап развития.

«От импортозамещения зарубежных решений мы перешли к формированию собственной технологической базы и разработке отечественных ИТ-продуктов с уникальным функционалом. Они не только отвечают внутренним потребностям рынка, но и обладают высокой конкурентоспособностью и экспортным потенциалом», — сказал он.

Григоренко добавил, что форум стал ключевой площадкой для демонстрации лучших ИТ-решений.

«Он объединяет представителей бизнеса и государства для обмена лучшими практиками и подведения итогов ежегодной работы по развитию цифровых технологий», — отметил он.

В рамках деловой программы форума пройдет более 120 сессий и выступления более чем 700 спикеров, среди которых представители государства, бизнеса и ИТ-сообщества.

Главными темами форума станут цифровая инфраструктура и платформы, ИИ и облачные сервисы, кибербезопасность и ПО, образовательные платформы и развлекательные сервисы, а также реализация национального проекта «Экономика данных».

На площадке форума гости смогут познакомиться с технологическими новинками, принять участие в мастер-классах по цифровой грамотности, ИТ-квестах, карьерных консультациях и профориентационных тестах.

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