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Общество

Россияне смогут летать в Сухум из Самары

Аэропорт Сухума начал регулярное авиасообщение с Самарой
Алексей Никольский/РИА Новости

Международный аэропорт «Сухум» имени В. Г. Ардзинба запустил регулярное авиасообщение с Самарой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиагавани.

Отмечается, что новое направление стартовало в рамках расширения маршрутной сети авиаперевозчика, осуществляющего полеты из сухумского аэропорта.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Как подчеркнули в аэропорту, открытие нового маршрута обеспечивает прямое авиасообщение Абхазии с одним из крупных транспортных и экономических центров России.

Актуальное расписание рейсов опубликовано на официальном сайте Международного аэропорта «Сухум» имени В. Г. Ардзинба.

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