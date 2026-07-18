Созданный Джоан Роулинг центр защиты женщин назвали «антиправовым»

Основанный писательницей Джоан Роулинг эдинбургский центр поддержки жертв сексуального насилия Beira's Place назвали «антиправовым» в подготовленном британскими правозащитниками докладе «Растущая угроза: антиправовое движение в Великобритании». Об этом пишет газета The Guardian.

Документ содержит список из более чем из 100 организаций, которые якобы участвуют в антиправовом движении. Позже авторы извинились и удалили его из публикаций на своем сайте, признав, что материал не прошел установленные внутренние процедуры проверки.

Юристы Beira's Place обвинили авторов доклада в клевете и пригрозили судом, если они не обеспечат внешнюю независимую проверку опубликованных данных. Роулинг предложила другим организациям, попавшим в список, обратиться в ее фонд для покрытия судебных издержек.

Beira's Place, открытый Роулинг в 2022 году, оказывает помощь женщинам, пережившим сексуальное насилие, в «безопасном пространстве только для женщин». Директор центра Лесли Джонстон назвала включение в список «необъяснимым» и глубоко оскорбительным для сотрудников и посетительниц.

Ранее королеву Камиллу затравили за встречу с Роулинг.