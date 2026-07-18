В Белгородской области впервые провели свадьбу на горнодобывающем предприятии

В Белгородской области впервые состоялась свадьба на территории действующего горнодобывающего предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе «Металлоинвеста».

Антон и Светлана работают в компании, обеспечивающей техническую поддержку и внедрение ИТ-решений на комбинате.

В компании уточнили, что в День металлурга молодожены приехали на смотровую площадку Лебединского ГОКа. Гостей встретили панорамой крупнейшего в мире действующего железорудного карьера вместо традиционного банкетного зала, а живая музыка саксофона и авторские десерты в форме брикетов горячебрикетированного железа создали необычную атмосферу.

Как отметили на предприятии, проведение мероприятия не повлияло на работу комбината. Кроме того, соблюдались все требования промышленной безопасности.

Начальник управления делами Лебединского ГОКа, руководитель проекта промышленного туризма Ольга Жилина подчеркнула, что компания постоянно разрабатывает новые идеи для показа предприятия и развития промышленного туризма на Лебединском ГОКе.

«Идею провести свадебную церемонию на смотровой площадке карьера родилась у нас давно. И сегодня, в юбилейный для компании год и в преддверии Дня металлурга, именно наш комбинат стал первым, где был реализован этот яркий и необычный проект», – заявила она.

Напомним, Лебединский карьер является крупнейшей рукотворной железорудной чашей в мире. Объект вошел в число самых известных промышленных туристических мест России. Его протяженность составляет около пяти километров в длину и четырех километров в ширину. При этом глубина достигает почти полукилометра.