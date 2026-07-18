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Общество

Московская пенсионерка пыталась спасти накопления и отдала мошенникам 34,5 млн рублей

В Москве пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 34,5 млн рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

74-летняя пенсионерка из Москвы поверила в несуществующее уголовное дело и за неделю отдала мошенникам почти 35 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Женщина получила сообщение о некой задолженности и перешла по прилагаемой ссылке. Практически сразу ей пришло уведомление о входе в личный кабинет на портале Госуслуг с номерами телефонов для связи. Перезвонив по указанным номерам, она попала к «специалистам», которые сообщили об оформлении от ее имени кредитов.

Неизвестные убедили москвичку, что ситуация находится под контролем, чтобы обезопасить средства, ей нужно установить специальный мессенджер, в котором с ней свяжутся представители силовых структур. Общение проходило по видеосвязи, лжесотрудник в форме показал женщине служебное удостоверение и заверил, что все сбережения необходимо поместить в «специальную казначейскую ячейку», но для этого нужно знать точную сумму.

Пенсионерка рассказала обо всех счетах и домашних накоплениях. В течение недели она снимала деньги и передавала их курьерам. Общий ущерб превысил 34,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее красноярская пенсионерка испугалась пожизненного срока и отдала мошенникам 10 млн рублей.

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