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Общество

В Москве объявили погодную опасность более чем на сутки

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Более суток в российской столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за 30-градусной жары. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12:00 19 июля до 17:00 20 июля», – говорится в сообщении.

На сайте Гидрометцентра в разделе «Метеопредупреждения» для Центрального федерального округа (ЦФО) России указано, что «19-20 июля в Москве сильная жара (температура до +30°)».

В Telegram-канале центра «Фобос» уточняется, что сегодня в Москве погоду формирует антициклон, благодаря которому небо останется ясным, и осадков не ожидается. Однако эти условия создадут возможность сильного прогрева воздушных масс, поэтому температура слегка превысит климатическую норму.

Согласно прогнозу центра, в Москве воздух прогреется до +27°, по области — до +28°. Скорость ветра достигнет максимум 6 м/с, а атмосферное давление снизится примерно до 747 мм рт. ст.

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