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Общество

В Подмосковье произошли изменения в движении общественного транспорта после атак БПЛА

В Ногинске закрыли вокзал и изменили маршруты транспорта после атаки дронов
Shutterstock/VLADJ55

В Богородском округе Московской области произошли изменения в движении общественного транспорта после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил глава округа Денис Семенов в Telegram-канале.

Так, на автовокзале Ногинска полностью перекрыто движение по улице Комсомольская и улице Трудовая. Посадка пассажиров не осуществляется.

Кроме того, из-за перекрытия Электростальского шоссе в результате ударов украинских беспилотников по складам в Электростали автобусы № 20, 42, 382, 322, 31, 49, 34, 43 следуют через развязку на Красный Электрик с выездом на Горьковское шоссе через Развилку. В микрорайоне Заречье движения нет. Маршруты № 2, 10, 8, 25, 21, 22, 73 объезжают район по улице Климова.

Также Семенов обратил внимание на то, что городской парк в Ногинске 18 июля закрыт.

Утром 18 июля в Электростали Московской области украинские беспилотники нанесли удары по складу Wildberries, в результате чего пострадали 25 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве уничтожили 65 беспилотников.

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