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Общество

В Тольятти мужчина ограбил храм, чтобы выпить

В Самарской области задержали мужчину, укравшего пожертвования из храма
Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в краже пожертвований из православного храма. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратилась представительница храма в Автозаводском районе. Женщина сообщила, что неизвестный отвлек работницу и украл со стойки церковную кружку для пожертвований с серебряным обрамлением. Внутри находилось около 5 тысяч рублей.

При проверке отпечатков пальцев, которые оставил на месте преступления грабитель, выяснилось, что в храм в день ограбления приходил 41-летнтй безработный местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Ориентировку передали нарядам полиции, патрульные заметили похожего мужчину во дворе жилого дома, при виде полицейских он попытался сбежать, но был задержан.

На допросе подозреваемый признался в ограблении, он пояснил, что украденные деньги сразу же потратил на алкоголь, а кружку спрятал дома. Возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший работник украл из монастыря в Тверской области почти полмиллиона рублей.

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