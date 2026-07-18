В Тамбовской области после атаки дронов открыли горячую линию

Прокуратура Тамбовской области открыла горячую линию после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Котовск. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан на фоне налета дронов. Также было обеспечено взаимодействие со всеми профильными службами с целью оперативного оказания помощи жителям.

18 июля украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. В результате в здании начался пожар, на место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. По последним данным, пострадали 25 человек. Из них 23 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Врачи оценили состояние одного раненого как крайне тяжелое, шестерых — как тяжелое, 16-ти — как средней степени тяжести. Более того, еще семь человек спасти не удалось. В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) заверили, что окажут пострадавшим необходимую помощь.

Ранее губернатор Тамбовской области назвал спланированным терактом атаку украинских войск на Котовск.