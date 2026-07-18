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Общество

Красноярская пенсионерка испугалась пожизненного срока и отдала мошенникам 10 млн рублей

В Красноярском крае пенсионерку запугали уголовным делом и украли 10 млн рублей
Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае 73-летняя пенсионерка поверила в несуществующее уголовное дело и отдала мошенникам 10 млн рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Неизвестные связались с пожилой женщиной в июне, звонивший представился сотрудником ФСБ и сообщил, что с банковского счета пенсионерки переводятся деньги в пользу запрещенной организации, из-за чего ей может грозить пожизненное лишение свободы. Испугавшись, потерпевшая согласилась сотрудничать со «спецслужбами».

Злоумышленники убедили женщину, что ее сбережения «оцифрованы» и находятся на безопасном счете, а для их возврата необходимо снимать деньги и передавать наличные курьерам. Пенсионерке внушили, что обращаться в правоохранительные органы бессмысленно, поскольку в Центробанке якобы проводится секретная операция.

Следуя инструкциям, женщина в течение нескольких дней снимала деньги в банкоматах Боготола и отделении банка в Ачинске. Всего она обналичила более 9 млн рублей. Крупные суммы, упакованные в пакеты и перемотанные скотчем, потерпевшая передавала неизвестным людям в Боготоле и Кемерово по кодовым словам. Взамен курьеры вручали ей конверты с флешками.

Когда накопления закончились, мошенники заявили, что неизвестные пытаются лишить пенсионерку квартиры. Для сохранения жилья потребовали еще 2 млн рублей. Женщина заняла деньги у дочери, знакомых и соседки и успела передать злоумышленникам около 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионер продал машину и отдал мошенникам 11 млн рублей в обмен на флешки.

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