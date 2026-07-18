Пьяный мужчина бегал с карабином по подъезду многоэтажки в Подмосковье

В Подмосковье пьяный мужчина устроил забег с оружием по подъезду

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который бегал по подъезду многоквартирного дома с охотничьим карабином и пугал соседей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранителей вызвали жильцы дома в поселке Дрожжино, испугавшись за свою жизнь. Они сообщили, что в подъезде находится вооруженный карабином мужчина, он бегает по этажам и пугает соседей. Когда на место прибыл экипаж Росгвардии, злоумышленник спрятался в своей квартире.

Мужчину задержали, выяснилось, что 35-летний дебошир ранее был судим за разбой. Во время обыска правоохранители нашли под диваном самозарядный карабин, документов на оружие мужчина не предоставил.

По данным Telegram-канала «МК срочные новости», пьяный нарушитель пояснил, что пытался защититься от людей, которые, по его словам, преследовали его «между стенами». Проводится проверка.

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